Dirigirá a Rodrigo Ureña: Fabián Bustos es nuevo técnico de Millonarios

Millonarios anunció de manera oficial la contratación de Fabián Bustos como su nuevo director técnico para la temporada 2026 del fútbol colombiano. El club capitalino confirmó que el estratega argentino asumirá el mando del plantel profesional masculino por un periodo inicial de un año, con la posibilidad de extender su vínculo de acuerdo con los resultados deportivos.

En el comunicado difundido por la institución, se resaltó el exitoso paso de Bustos por Universitario de Deportes, donde se proclamó campeón de la Liga1 Te Apuesto 2024, consolidando su prestigio en el fútbol sudamericano. En esta nueva experiencia, el DT se reencontrará con Rodrigo Ureña, futbolista al que ya dirigió en el cuadro crema y que hoy forma parte del plantel azul.

Millonarios también subrayó la amplia trayectoria del entrenador, quien ha pasado por clubes como Santos, América Mineiro y Olimpia, destacando su perfil competitivo y su capacidad para liderar proyectos ambiciosos. La dirigencia confía en que Bustos pueda potenciar al equipo y devolverlo al protagonismo tanto en el torneo local como en el plano internacional.

NUEVO RETO EN COLOMBIA

Por su parte, el técnico expresó su entusiasmo por este nuevo reto y envió un mensaje a la hinchada. “Estoy muy contento de llegar a este enorme club y vamos por un objetivo en común”, señaló. Bustos toma al equipo en pleno Apertura 2026, certamen en el que Millonarios viene de igualar sin goles ante Independiente Medellín, en un encuentro que debió suspenderse por las intensas lluvias y que se completará en los próximos días.