Thiago Kosloski es el nuevo entrenador de la Selección Peruana Sub-20

La FPF oficializó la llegada del estratega brasileño de 44 años, quien asumirá el reto de liderar el proceso de reestructuración del fútbol juvenil con una amplia trayectoria internacional.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció de manera oficial a Thiago Kosloski como nuevo director técnico de la selección peruana Sub-20, marcando el inicio de una nueva etapa en el trabajo de menores. El entrenador brasileño, de 44 años, llega con un extenso recorrido tanto en clubes como en selecciones nacionales, destacando principalmente su experiencia en el fútbol formativo.

Kosloski cuenta con un importante palmarés en categorías juveniles, tras haber dirigido a la selección Sub-20 de Brasil, con la que conquistó el Sudamericano Sub-20 2023 y el Sudamericano Sub-20 2025, además del Torneo Nacional Espírito Santo Sub-20 2022. Asimismo, formó parte del comando técnico de la selección absoluta brasileña, lo que refuerza su perfil internacional.

A nivel de clubes, el nuevo técnico de la ‘Bicolor’ ha pasado por instituciones de peso como Gremio, Fluminense, Corinthians, Coritiba, Chapecoense, Botafogo, Vasco da Gama y Vitória, entre otros. En su trayectoria reciente, fue campeón de la Recopa Gaúcha 2025 con Gremio, subcampeón del Carioca con Fluminense, y campeón del Campeonato Paranaense Sub-20 2022 con Coritiba.

REESTRUCTURACIÓN DE MENORES

Actualmente, Kosloski también integra el comando técnico encabezado por Mano Menezes, con quien trabajará de forma coordinada en el proyecto de reestructuración de divisiones menores prometido por la FPF. “Un nuevo reto en marcha”, señaló la entidad en sus redes sociales, confiando en que la experiencia del estratega brasileño marque un punto de quiebre en el desarrollo del fútbol juvenil peruano.