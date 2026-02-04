Ter Stegen sufre nueva lesión y podría perderse el mundial con Alemania

El arquero del Girona, cedido por el Barcelona, volvió a resentirse físicamente y quedó a la espera de exámenes médicos que definan el tiempo de su recuperación.

Marc-André ter Stegen volvió a encender las alarmas tras sufrir una lesión en el isquiotibial izquierdo durante el partido entre Girona y Oviedo por LaLiga. A través de un comunicado oficial, el club rojiblanco informó que el guardameta alemán se someterá a pruebas médicas complementarias para determinar el alcance exacto de la dolencia y establecer un pronóstico sobre su regreso a las canchas.

El internacional germano, quien llegó al Girona a préstamo desde el Barcelona hasta final de temporada, logró disputar los 90 minutos del encuentro, en lo que significó apenas su segunda aparición oficial con el equipo dirigido por Míchel Sánchez. Sin embargo, la molestia muscular apareció en un momento clave, cuando comenzaba a sumar continuidad tras varios meses de inactividad.

Cabe recordar que Ter Stegen se perdió gran parte de la primera mitad del curso por una lesión en la espalda, situación que motivó su salida temporal del cuadro azulgrana. Su arribo al Girona durante el mercado de invierno tuvo como principal objetivo recuperar ritmo de competencia de cara al Mundial, por lo que este nuevo contratiempo genera incertidumbre sobre su estado físico en el corto plazo.

FLICK MUESTRA SU RESPALDO

Desde Barcelona, el entrenador Hansi Flick expresó su apoyo al arquero y pidió cautela hasta conocer los resultados médicos. “Me sabe muy mal por él. Hay que esperar las pruebas”, señaló en conferencia de prensa. Mientras tanto, la posible baja de Ter Stegen abriría nuevamente la titularidad en el Girona al argentino Paulo Gazzaniga, a la espera de una definición oficial sobre la gravedad de la lesión.