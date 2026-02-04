Alianza Lima debuta hoy en la Libertadores 2026: conoce la hora y alineación probable del partido

Alianza Lima inicia esta noche su camino en la Copa Libertadores 2026 con un duelo clave por la fase preliminar. El equipo blanquiazul afronta el partido con novedades en su oncena titular y ausencias importantes que condicionan el planteamiento para este estreno internacional.

El encuentro está programado para hoy, miércoles 4 de febrero, y se disputará desde las 7:30 p.m. (hora peruana). Este será el primer choque de una serie de ida y vuelta, por lo que el resultado marcará el panorama inmediato de Alianza Lima en su objetivo de avanzar a la siguiente fase del torneo continental.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: alineación y ausencias para el debut copero

Para este compromiso, el comando técnico ha definido una alineación probable con un esquema 4-3-3, apostando por equilibrio en el mediocampo y experiencia en ataque. En el arco estará Guillermo Viscarra; la línea defensiva la conformarían D’Alessandro Montenegro, Renzo Garcés, Mateo Antoni y Cristian Carbajal. En la volante aparecen Esteban Pavéz, Gianfranco Chávez y Fernando Gaibor, mientras que en ofensiva se perfilan Piero Cari, Gaspar Gentile y Federico Girotti en el ataque dejando a Paolo Guerrero como principal carta en el banco de suplentes.

No obstante, el cuadro íntimo no llega con plantel completo. Luis Advíncula y Luis Ramos quedaron descartados por molestias físicas, por lo que no fueron considerados para este partido. Estas bajas obligaron al cuerpo técnico a realizar ajustes, especialmente en defensa y ataque, de cara a un duelo que exige máxima concentración desde el arranque.

Con este panorama, Alianza Lima buscará un resultado favorable en su debut copero, consciente de que la serie se define en dos partidos y que cada detalle, desde la alineación hasta la gestión de las ausencias, puede ser determinante en su continuidad en la Copa Libertadores 2026.