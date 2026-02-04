“Vencer o morir”: el mensaje de 2 de Mayo en la previa ante Alianza Lima por la Copa Libertadores

El club paraguayo encendió la antesala del duelo ante los blanquiazules con un mensaje contundente en redes sociales, a pocas horas del partido de ida por la Fase 1 del torneo continental.

Alianza Lima visita este miércoles 4 de febrero a 2 de Mayo en un duelo clave por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, con el objetivo de dar el primer paso hacia la fase de grupos. En la previa, el cuadro íntimo aparece como favorito; sin embargo, el conjunto paraguayo dejó en claro que saldrá decidido a dar el golpe en casa.

A través de sus redes sociales oficiales, 2 de Mayo publicó un mensaje que rápidamente llamó la atención de los hinchas: “Hoy nos plantamos y decimos: ¡Vencer o morir! ¡Vamos Gallo Norteño! ¡Bienvenida, Libertadores!”. La frase fue difundida en Facebook, Instagram y X, evidenciando la mentalidad combativa con la que el equipo afrontará la serie ante el elenco dirigido por Pablo Guede.

La publicación estuvo acompañada de una imagen simbólica en la que se aprecia a la mascota del club paraguayo enfrentando a la blanquiazul en una partida de póker, una clara alusión al todo o nada que representa esta eliminatoria para ambos equipos en el inicio del torneo continental organizado por la Conmebol.

DUELO PICANTE

El encuentro entre 2 de Mayo y Alianza Lima se disputará en el Estadio Río Parapití, ubicado en la ciudad de Pedro Juan Caballero, recinto que cuenta con una capacidad aproximada para 25 mil espectadores. La serie promete intensidad desde el arranque, con un local que buscará sorprender y un Alianza decidido a imponer su jerarquía fuera de casa.