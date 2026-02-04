Evelyn Inga: “Estamos en condiciones de que Lima 2027 sean los mejores Juegos Panamericanos de la historia”

Con mucho esfuerzo y sacrificio, Evelyn Inga se ha ganado un nombre en la historia del atletismo peruano. La integrante del Programa Ciclo Olímpico 2025 – 2028 del Instituto Peruano del Deporte (IPD) inició sus entrenamientos rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027, torneo que asegura que serán los mejores de la historia, gracias al gran poder de organización que tiene nuestro país.

“Falta un año y creo que estamos en condiciones de que Lima 2027 sean los mejores Juegos Panamericanos de la historia. Con todo ese entusiasmo que tenemos, Perú recibirá a los atletas más importantes de América para dar el salto a los Juegos Olímpicos”, expresó.

Actualmente en México, la deportista se prepara para cumplir sus próximos objetivos. “Estaré en México cerca de dos meses entrenando para el Mundial de Marcha por Equipos que será en abril, los Juegos Suramericanos (ODESUR) de setiembre, y para los Juegos Panamericanos, del que estamos a solo un año, por lo que ya vamos intensificando todo gracias al trabajo planificado y al respaldo que recibo del IPD”, manifestó.

A sus 27 años, Inga competirá en esta temporada en una nueva modalidad de la marcha atlética, los 21 kilómetros. “Estamos por confirmar participar en una competencia en México para la primera semana de marzo, en la prueba de los 21 km, distancia que ya fue oficializada por la World Athletics e irá hasta los Juegos Paralímpicos Los Ángeles 2028”, indicó.

“Esta nueva distancia me va a sumar muchísimo en mi preparación, ya que también hay deportistas de alto nivel y que son top del mundo”, agregó.

Antes de su viaje, Evelyn estuvo presente en las clases de la Academia IPD en Junín, y resaltó el trabajo que realiza el Instituto Peruano del Deporte para masificar el deporte a nivel nacional con este programa gratuito.

“Muy sorprendida por la gran acogida que se ve en la Academia IPD en Junín. Me recordaba bastante cuando yo comencé en el deporte a los 11 años”, finalizó.