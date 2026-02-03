Philipp Eisele brilla en Europa y guía al Eintracht Frankfurt a octavos de la Youth League

El futbolista peruano fue titular, capitán y autor de un gol en el empate ante Athletic de Bilbao, antes del triunfo alemán en la tanda de penales.

El peruano Philipp Eisele Yupanqui fue protagonista en la clasificación del Eintracht Frankfurt a los octavos de final de la UEFA Youth League Sub 19, tras eliminar al Athletic de Bilbao en una vibrante definición por penales. El zaguero nacional arrancó como titular y lució la cinta de capitán, consolidándose como una de las figuras del encuentro.

El duelo comenzó cuesta arriba para el conjunto alemán, que recibió el primer tanto apenas a los 5 minutos por intermedio de Oyono. Sin embargo, el Eintracht reaccionó y encontró el empate a los 39’, cuando Eisele se elevó en el área rival y conectó un certero cabezazo que terminó en el fondo del arco tras pegar en el poste.

Antes del descanso, el Athletic volvió a ponerse en ventaja con gol de Oyharcabal, pero el cuadro germano no bajó los brazos. En la segunda mitad, Dzanovic marcó el 2-2 a los 76 minutos, resultado que llevó la serie a definirse desde el punto de penal, donde el Eintracht se impuso por 4-3 y selló su pase a la siguiente ronda.

PIENSAN EN LA BUNDESLIGA

Tras el partido, el técnico Alex Meier destacó la personalidad de sus dirigidos y la capacidad para reponerse en momentos clave. Con este resultado, el Eintracht Frankfurt Sub 19 ya piensa en su debut en la Bundesliga U-19, mientras que Philipp Eisele, nacido en el Perú y formado en Alemania, continúa dando pasos firmes en su carrera y ratifica su proyección internacional.