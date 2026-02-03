Philipp Eisele brilla en Europa y guía al Eintracht Frankfurt a octavos de la Youth League

El peruano Philipp Eisele Yupanqui fue protagonista en la clasificación del Eintracht Frankfurt a los octavos de final de la UEFA Youth League Sub 19, tras eliminar al Athletic de Bilbao en una vibrante definición por penales. El zaguero nacional arrancó como titular y lució la cinta de capitán, consolidándose como una de las figuras del encuentro.
El duelo comenzó cuesta arriba para el conjunto alemán, que recibió el primer tanto apenas a los 5 minutos por intermedio de Oyono. Sin embargo, el Eintracht reaccionó y encontró el empate a los 39’, cuando Eisele se elevó en el área rival y conectó un certero cabezazo que terminó en el fondo del arco tras pegar en el poste.
Antes del descanso, el Athletic volvió a ponerse en ventaja con gol de Oyharcabal, pero el cuadro germano no bajó los brazos. En la segunda mitad, Dzanovic marcó el 2-2 a los 76 minutos, resultado que llevó la serie a definirse desde el punto de penal, donde el Eintracht se impuso por 4-3 y selló su pase a la siguiente ronda.
PIENSAN EN LA BUNDESLIGA
Tras el partido, el técnico Alex Meier destacó la personalidad de sus dirigidos y la capacidad para reponerse en momentos clave. Con este resultado, el Eintracht Frankfurt Sub 19 ya piensa en su debut en la Bundesliga U-19, mientras que Philipp Eisele, nacido en el Perú y formado en Alemania, continúa dando pasos firmes en su carrera y ratifica su proyección internacional.