Universitario: Rafael Guzmán fichará por Real Betis de España

El defensor de Universitario continuará su carrera en Europa tras concretarse un acuerdo que permitirá al club crema conservar un porcentaje de su pase.

Rafael Guzmán está listo para dar uno de los pasos más importantes de su carrera profesional. Universitario de Deportes llegó a un acuerdo con el Real Betis para la transferencia del joven zaguero central, quien se incorporará a la estructura formativa del club español con miras a consolidarse en el fútbol europeo.

El conjunto merengue mantendrá el 30 % de los derechos económicos del futbolista, una estrategia habitual en operaciones de jóvenes talentos que buscan proyección internacional. Guzmán ya fue registrado en el Juvenil A del elenco verdiblanco, categoría clave en el proceso de formación hacia el primer equipo.

La apuesta del Betis por el defensor peruano se sustenta en el conocimiento previo que el club tenía del jugador. Guzmán había participado anteriormente en una pasantía en la institución andaluza, donde dejó una impresión positiva por su rendimiento, disciplina y condiciones físicas, factores que terminaron inclinando la balanza a su favor.

GUZMÁN Y SUS NÚMEROS

Formado en la reserva de Universitario, Guzmán se ganó un lugar por sus actuaciones constantes y fue considerado en la pretemporada 2025 del primer equipo. En la última campaña disputó 14 encuentros en la Liga 3, todos desde el arranque, aportó un gol y una asistencia, y mostró solidez defensiva, lo que hoy le permite cumplir el sueño de jugar en Europa.