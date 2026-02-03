Deportes mentales: ¿qué son?

Cuando escuchamos la palabra “deporte”, inmediatamente viene a nuestra mente una práctica física. Hazañas en una cancha, un ruedo o un circuito logradas durante la práctica de un ejercicio o disciplina. Y no es casualidad que esto suceda, pues casi todos los deportes a los que tenemos acceso a nivel mediático tienen que ver con esto: la práctica físico-corporal.

¿Has oído hablar de los deportes mentales? Como su nombre lo dice, son aquellos en los que, en lugar de flexionar un músculo o hacer esfuerzo con alguna extremidad, se utiliza la mente para participar, usando estrategias de lógica. Las disciplinas adscritas a esta categoría son variadas y se pueden practicar desde cualquier rincón, ya sea en un tablero de ajedrez o en una partida de poker online. Continúa leyendo para conocer cuáles son los deportes mentales, en qué consisten y cómo están ganando popularidad.

¿Qué se considera deporte mental?

¿Qué debe tener un deporte para ser considerado mental? El más popular –pero tal vez no el más practicado– por excelencia es el ajedrez. Y uno entiende por qué tiene esta fama, pues llena fácilmente todas las casillas de las características de un deporte mental. Según definiciones populares, se les considera así a las actividades competitivas que requieren de cierto entrenamiento y que están sujetas a normas, pero con un “alto componente de concentración” y habilidades mentales.

En su mayoría, los deportes mentales se llevan a cabo sobre un tablero o mesa, siendo casi todos juegos de mesa o deportes virtuales (lo explicaremos más adelante). Y, como ya se mencionó, estas disciplinas no implican un sobre esfuerzo o rutina física, sí han intentado traspasar las barreras competitivas. Por ejemplo, aunque el ajedrez ya es reconocido como deporte por el Comité Olímpico Internacional (COI), no logró el corte para los anteriores Juegos Olímpicos de verano en París, en 2024. Dicha pretensión no es nueva, pues fue hace un siglo –en1924– cuando se hizo uno de los primeros intentos para participar en la justa deportiva. El esfuerzo no quedó en vano, pues en los anteriores XII Juegos Suramericanos de 2022, celebrados en Asunción, Paraguay, éste fue presentado como juego de exhibición.

La IMSA y los Deportes Mentales

La IMSA es la Asociación Internacional de Deportes Mentales fundada hace poco más de 20 años durante la convención anual de la entonces Asociación General de Federaciones deportivas, hoy Asociación Global de las Federaciones Internacionales de Deportes (GAISF, por sus siglas en inglés).

Esta asociación tiene como objetivo conjuntar a las distintas federaciones de deportes mentales para alcanzar las metas en común, como mayor reconocimiento internacional y la organización de los Juegos Mundiales de Deportes Mentales, auspiciados por la GAISF. La IMSA tiene su sede en Berlín, Alemania y cuenta actualmente con una membresía de 9 organismos, incluyendo las 4 federaciones fundadoras: la Federación Mundial de Bridge (WBF, por sus siglas en inglés), la Federación Mundial de Juego de Damas (FMJD, por sus siglas en francés), la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés) y la Federación Internacional de GO (IGF, por sus siglas en inglés).

A diez años de su fundación, en 2015, se le adhirieron la Federación Mundial de Xiangqi (WXF, por sus siglas en inglés) y la Liga Internacional de Mahjong (MIL, por sus siglas en inglés) en 2017. Posteriormente llegaron la Federación de Juegos de Cartas (FCG, por sus siglas en inglés) y la Federación Internacional de eSports en 2018 y 2022, respectivamente. El último y muy recién invitado fue la Federación Mundial de Póker (WPF, por sus siglas en inglés), adscrita a la IMSA en 2024.

Objetivos de la IMSA

La IMSA tiene como cinco principales objetivos:

Unir a las diferentes federaciones de deportes mentales para conseguir metas e intereses en común. Promover y desarrollar a los ciudadanos de los países a través de los beneficios educacionales de los deportes mentales. Organizar los Juegos Mundiales de los Deportes Mentales bajo el respaldo del Comité Olímpico Internacional Promover la inclusión de los deportes mentales dentro del movimiento olímpico. Apoyar a la admisión de federaciones nacionales de los miembros de la IMSA a sus respectivos comités olímpicos nacionales.

El último hito: la adición del póker a la IMSA

No es poca cosa la inclusión de la Federación Mundial de Póker a la IMSA. Más allá del trasfondo político, representó un momento histórico para dicho juego de naipes, ya que, además de darle un respaldo internacional, se le reconoció oficialmente como un deporte mental por dicha asociación.

Curiosamente, el reconocimiento se dio durante el evento de póker BSOP Millions de San Pablo, el que es considerado el festival de póker más grande de Latinoamérica. Y decimos que es curiosa la inclusión de la Federación Mundial de Póker a la IMSA durante dicho evento, pues fue en Brasil donde nació la WPF.

“Nuestro próximo paso es consolidar una estructura deportiva global para el póker, con regulaciones y competiciones internacionales estandarizadas, expandiendo la aceptación y la práctica del póker como deporte mental en más países”, dijo en entrevista Igor Federal, actual presidente de la WPF.