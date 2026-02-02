Sin Zambrano, Trauco y Peña: Alianza Lima presenta su plantel para la Copa Libertadores

El cuadro blanquiazul afrontará la Fase 1 del torneo continental enfrentando al club Dos de Mayo de Paraguay.

Alianza Lima dejó definida su nómina de buena fe para la Copa Libertadores 2026, en la que resalta la ausencia de Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco. Los tres futbolistas no fueron considerados debido a suspensiones indefinidas, por lo que el comando técnico deberá afrontar el inicio del certamen sin referentes de experiencia internacional.

El conjunto victoriano llega a este desafío motivado tras un buen arranque en el Torneo Apertura, donde consiguió una valiosa victoria por 2-1 ante Sport Huancayo en condición de visitante. Ese resultado le permitió al equipo de Pablo Guede ganar confianza y enfocarse de lleno en su debut en el torneo continental.

Alianza iniciará su camino en la Fase 1 frente a Dos de Mayo de Paraguay. El partido de ida se disputará este miércoles 4 de febrero, a las 19:30 horas, en el Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero, mientras que la revancha está programada para el miércoles 11 en el Estadio Alejandro Villanueva. En caso de avanzar, los íntimos se medirán ante Sporting Cristal en la siguiente fase.

Dentro de la lista destacan nombres como Guillermo Viscarra, Renzo Garcés, Luis Advíncula, Pedro Aquino, Paolo Guerrero y Federico Girotti, quienes aparecen como las principales cartas del equipo para competir a nivel internacional. Con este plantel, Alianza Lima buscará dar el primer golpe en Paraguay y encaminar su clasificación en la Copa Libertadores.

LISTA COMPLETA DE JUGADORES

Arqueros: Alejandro Duarte, Ángel de la Cruz, Guillermo Viscarra y Fabrisio Mesías.

Defensas: Mateo Antoni, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Marco Huamán, D'Alessandro Montenegro, Luis Advíncula, Jonathan García, Jhoao Velásquez, Rait Alarcón, Josué Estrada y Cristian Carbajal.

Volantes: Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Jesús Castillo, Jairo Vélez, Piero Cari, Geray Motta, Jean Archimbaud, Alessandro Burlamaqui y Pedro Aquino.

Delanteros: Kevin Quevedo, Gaspar Gentile, Alan Cantero, Luis Ramos, Paolo Guerrero y Federico Girotti.