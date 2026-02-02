¡Fuerza, Pedro Gallese! Fallece madre del arquero de la Selección Peruana

Deportivo Cali confirmó la muerte de Tatiana Quiroz Alosilla y expresó sus condolencias al arquero de la Selección Peruana.

Pedro Gallese atraviesa uno de los episodios más duros de su vida personal. El arquero de la Selección Peruana y actual refuerzo de Deportivo Cali sufrió la pérdida de su madre, Tatiana Quiroz Alosilla, información que fue dada a conocer oficialmente por el club colombiano mediante un comunicado difundido en redes sociales.

En el mensaje, Deportivo Cali manifestó su profundo pesar por la partida de la progenitora del guardameta y extendió su acompañamiento a toda la familia. La institución resaltó su cercanía con el futbolista y le envió un mensaje de fortaleza, destacando el legado y el recuerdo que deja Tatiana Quiroz en sus seres queridos.

La noticia generó una inmediata reacción en el entorno deportivo. Hinchas, compañeros de equipo y seguidores del popular ‘Pulpo’ inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, mostrando su respaldo al guardameta peruano, referente del combinado nacional y uno de los jugadores más queridos por la afición.

FUERZA, PEDRO

Pedro Gallese, de 35 años, había sido titular recientemente en la contundente victoria de Deportivo Cali por 3-0 ante Deportivo Pasto en el estadio de Palmaseca. Hoy, más allá de lo futbolístico, el mundo del deporte se une en solidaridad con el arquero de la Selección Peruana ante esta sensible pérdida.