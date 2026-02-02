Javier Rabanal crítico tras el estreno: Universitario ganó, pero dejó aspectos por corregir

Pese al 2-0 sobre ADT en el inicio del Torneo Apertura, el técnico merengue remarcó desajustes en el juego y reconoció que el equipo aún no alcanza su mejor versión.

Universitario de Deportes debutó con triunfo en el Torneo Apertura 2026 al vencer por 2-0 a ADT en el Estadio Monumental U Marathon. Sin embargo, más allá de los tres puntos, el funcionamiento colectivo generó reparos en el comando técnico, que consideró que el equipo estuvo impreciso y sin continuidad durante buena parte del compromiso.

Finalizado el encuentro, Javier Rabanal analizó el rendimiento de sus dirigidos y puso énfasis en los errores cometidos en el primer tiempo. El entrenador español señaló que las fallas en la circulación y las dificultades para sostener la presión alta permitieron que el rival encontrara espacios, afectando el control del partido.

No obstante, el técnico destacó que Universitario de Deportes mostró una evolución conforme avanzaron los minutos, logrando mayor dominio del balón y generando opciones claras de gol. Esa mejor lectura del juego permitió que el equipo crema se asentara en campo contrario y comenzara a marcar diferencias antes del descanso.

INTENSIDAD EN EL JUEGO

En la segunda mitad, los cremas incrementaron la intensidad y fueron más directos en ataque, lo que terminó reflejándose en el marcador y en un dominio sostenido. Con este resultado, Universitario ya piensa en su próximo desafío ante Cusco FC, con la consigna de corregir errores y consolidar su rendimiento en la búsqueda del tetracampeonato.