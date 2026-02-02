Felipe Chávez es nuevo jugador del Colonia

Bayern Múnich anunció la cesión del joven volante ofensivo al Colonia hasta el final de la temporada con el objetivo de que sume minutos y experiencia en la Bundesliga.

Nueva casa para Felipe Chávez. A través de un comunicado oficial, Bayern Múnich confirmó la salida del volante nacional de 18 años, quien fue cedido a préstamo al Colonia hasta el final de la presente temporada. El club bávaro señaló que esta decisión responde a un plan de desarrollo pensado para potenciar el crecimiento futbolístico del joven talento.

“El Bayern Múnich cede al centrocampista ofensivo Felipe Chávez al Colonia hasta el verano para que pueda adquirir más experiencia en la Bundesliga”, indicó la institución alemana en su misiva. De esta manera, el futbolista tendrá la oportunidad de competir regularmente en la máxima categoría del fútbol alemán.

El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, destacó el interés que ha despertado Chávez en distintos clubes importantes de Europa, pero aseguró que el Colonia fue elegido por contar con un proyecto claro para su progresión. “Felipe ‘Pipo’ Chávez es un jugador joven que ya está siendo buscado por muchos clubes de élite, y en el Bayern tenemos un plan claro para su desarrollo”, afirmó.

DESTACA SUS CUALIDADES

Freund también resaltó las cualidades técnicas del mediocampista, a quien considera una de las grandes promesas del club. “Ahora debería adquirir experiencia regular en la Bundesliga con el Colonia y así dar el siguiente paso. Felipe es un futbolista realmente bueno, con una zurda excepcionalmente potente y un gran potencial de futuro”, concluyó.