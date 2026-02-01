Stefany Álvarez sobre caso Alianza Lima: “El hincha no merece que le falten el respeto a la camiseta”

Por: Manuel Silva Córdova

Tuvo que dejar su país por un mejor futuro, y no se equivocó en esa decisión, ya que logró participar en medios importantes del Perú. Es por ello que Panamericana.pe decidió conversar con Stefany Álvarez y saber su apreciación sobre el caso de los jugadores de Alianza Lima, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, denunciados por agresión sexual. Además, su punto de vista sobre el presente de Universitario y lo que le viene a la selección peruana.

¿Qué opinas sobre el caso de los jugadores de Alianza Lima involucrados en una denuncia de violencia sexual?

Es vergonzoso ver esta situación, pero debemos esperar el veredicto final. En caso de ser culpables los involucrados, es un delito muy grave y podríamos estar hablando de uno de los delitos más graves de un deportista peruano en la historia contemporánea (…) No puede ser posible que todos los años Alianza Lima tenga un escándalo. Es más grave aún que el caso involucre a jugadores de la selección (peruana).

Mencionas los problemas extradeportivos. Mucho se habla de Zambrano. ¿Qué piensas al respecto?

No mencionaría ningún nombre. Desde que llegué al Perú (en 2018), Alianza Lima siempre ha tenido un escándalo con algún o algunos jugadores de su plantilla.

¿Cuánto afecta al grupo la separación de Zambrano, Peña y Trauco?

Ahora el entrenador tiene que mantener el control del equipo (…) Es un tema que Pablo Guede tiene que tomarlo con cuidado. Alianza se debe mantener enfocado en el campeonato local y Copa Libertadores.

¿Cómo crees que se siente el hincha con este problema del club?

El hincha blanquiazul está harto de que le falten el respeto a la camiseta (…) La hinchada no se merece que los jugadores irrespeten los valores de la institución de esa manera. Bastante bien ganan los futbolistas para que por lo menos le tengan un mínimo de respeto al club.

Foto: José Delgado

Con todos estos inconvenientes. ¿Crees que le pueda ir bien al equipo en la Liga 1 2026 y Copa Libertadores?

Le daré el beneficio de la duda a Alianza, pero es un escenario complicado en lo deportivo (…) Lo que demuestre en la cancha puede hacer que desaparezca el mal trago de haber separado a tres jugadores importantes por indisciplina (…) Alianza Lima está obligado todos los años a jugar una final.

Este año se puede acabar con el misterio del título del 34 con Universitario

No deberían fijarse en Universitario. Me he dado cuenta de que en 2023 y sobre todo en 2024, estaban con la cuestión de opacar el centenario. Alianza Lima debe enfocarse en sí mismo (…) Deben tomarse muy en serio esta temporada.

Si conversamos de Alianza, tenemos que hablar de la U. ¿Qué te pareció la Noche Crema 2026?

Fue un espectáculo, lo cual es bonito para la hincha (…) En lo futbolístico me sorprendí porque los vi jugar con una comodidad. Tienen un gran entrenador (…) Universitario mantiene la columna vertebral del tricampeonato.

¿Consideras que el club trajo a los jugadores correctos para esta temporada?

En años anteriores contrataron jugadores que pensábamos que eran interesantes, pero no rendían o llegaba un jugador por debajo de la mesa, y rendía un montón (…) Le doy otro beneficio de la duda a la plantilla de Universitario.

¿Crees que Javier Rabanal era el candidato ideal para reemplazar a Jorge Fossati?

Javier Rabanal ha sido campeón donde ha dirigido y campeón intercontinental. Si Universitario sale de un entrenador que le dio grandes laureles al club, la institución tenía la obligación de traer un estratega con títulos que los respalden (…) Tengo claro que la U quiere el tetracampeonato. Asimismo, avanzar en la Copa Libertadores.

¿A qué torneo crees que Universitario le dará mayor énfasis esta temporada? ¿Liga 1 2026 o Copa Libertadores?

Estoy segura de que la U le quiere ir a las dos cosas (…) Por los antecedentes que hemos visto en los últimos tres años, Universitario tiene que jugarse todas sus cartas y hacer historia para conseguir ese tetracampeonato y tiene para hacerlo. Es una oportunidad única (…) También, estoy segura de que no descuidará el torneo internacional. El tetracampeonato es una obligación para la institución (…) Es literalmente ahora o nunca.

Foto: José Delgado

SELECCIÓN PERUANA

Stefany Álvarez no pudo ser ajena a la situación que atravesó la selección peruana en el último proceso de clasificatorias que dejó afuera del Mundial 2026 a la blanquirroja y reveló que el combinado nacional debe enfocarse en el próximo proceso y así conseguir un boleto a la Copa del Mundo 2030 que se disputará en más de cinco países.

¿Qué de nuevo tiene que mostrar Perú en las próximas Eliminatorias?

Debe demostrar el ADN de juego, el famoso “chocolate”, pero no el de la teoría, no, sino el de la práctica. De una Perú que recupera en ¾ de cancha y es agresiva; en cuatro toques ya está en el área rival (…) Perú tiene que recuperar su identidad de juego. No hay mucha materia prima (jugadores) en estos momentos.

¿Crees que Perú consiga un boleto para el Mundial 2030? ¿Sí o no y por qué?

Entendiendo que se jugará en más de cinco países, pero si el formato se mantiene igual de tres boletos y medio, la situación se ve muy difícil (…) Hay que hacer seguimiento a lo que se pueda plantear para este Mundial.