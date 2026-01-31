Ciclista peruano Hugo Ruiz gana la sexta etapa de la 41° Vuelta a San Juan en Argentina

El ciclista Hugo Ruiz, integrante del Programa Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se adjudicó el primer lugar de la sexta etapa de la 41° Vuelta a San Juan 2026, que se desarrolla en Argentina. El triunfo del deportista, tras un exigente recorrido que une a distintos departamentos de la provincia, se concretó con un tiempo de 2h 42min 26s para una distancia promedio de 124,3 kilómetros. El podio lo completaron el brasileño Joao Pedro Rossi y el local Ángel Oropel.

La justa reúne a ciclistas masculinos categoría Sub 23 y élite, que integran equipos locales, nacionales e internacionales de Chile, Colombia, Perú y Brasil.

“Es una satisfacción muy grande lograr esta victoria, sobre todo en agradecimiento a todo mi equipo. Llevo muchos años compitiendo por acá y no se me daba el triunfo en la ruta, pero eso es lo bonito del ciclismo de perseverar y ser constante porque en algún momento se concretan los resultados”, declaró Ruiz para las redes sociales de la Vuelta San Juan tras su victoria.

La competencia continuará hasta el domingo 01 de febrero con su novena y última etapa, que incluye una contrarreloj individual para definir al campeón de la clasificación general. Hugo Ruiz llega con una ventaja de 10 segundos para la siguiente prueba de ascenso al Colorado que se realizará este viernes 30.

PROGRAMA LIMA 2027

El IPD a través del Programa Lima 2027 ofrece un beneficio meritocrático a más de 100 deportistas y paradeportistas con proyección de medalla en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027.