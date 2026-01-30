Polémica en inicio de la Liga 1 2026: L1 Max no trasmitió Alianza Lima vs Sport Huancayo

El arranque de la Liga 1 2026 dejó una imagen poco habitual para los hinchas: el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo no fue transmitido por L1 Max, pese a ser el canal oficial del torneo. El encuentro, disputado en el estadio IPD de Huancayo, solo contó con una previa desde los exteriores del recinto, generando sorpresa y molestia entre los aficionados.

La razón de esta ausencia en la señal televisiva está vinculada a una deuda que mantiene 1190 Sports, empresa matriz de L1 Max, con Sport Huancayo. Según se conoció, la compañía no habría cumplido con los pagos correspondientes a los últimos meses del 2025, por lo que el club huancaíno, en su condición de local, decidió no autorizar la transmisión del partido como medida de presión.

Minutos antes del inicio del encuentro, L1 Max realizó su programación previa fuera del estadio, algo inusual en comparación con temporadas anteriores. Aunque las cámaras pudieron ingresar al recinto deportivo, no se permitió la emisión del partido en vivo.

NUEVO ACUERDO CAMBIA LAS REGLAS DE TRANSMISIÓN EN LA LIGA 1

A diferencia del 2025, este año los clubes llegaron a un nuevo acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional, que les permite negar la televisación de sus partidos como locales si existen incumplimientos económicos. Esta medida surgió tras el malestar general por las constantes deudas de 1190 Sports con varios equipos del fútbol peruano.

Pese a la falta de transmisión, el partido sí se jugó y terminó con victoria de Alianza Lima por 2-1. Paolo Guerrero abrió el marcador de penal a los 37’, Nahuel Luján empató en el tiempo añadido del primer tiempo y Alan Cantero selló el triunfo con un tiro libre al 90+3’, en un duelo que solo pudo seguirse por emisoras radiales autorizadas y medos digitales.