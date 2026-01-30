UEFA Champions League 2026: estos son todos los partidos de playoffs previos a octavos de final

El sorteo de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 se realizó este 30 de enero de 2026, definiendo los cruces de la fase eliminatoria que precede a los octavos de final de la competición de clubes más prestigiosa de Europa. La fase de playoffs enfrenta a dieciséis equipos que no aseguraron su pase directo a octavos tras la fase de liga, obligándolos a disputar una eliminatoria de ida y vuelta con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda.
Estos son los partidos de los playoffs
-
Paris Saint-Germain vs AS Monaco
-
Juventus vs Galatasaray
-
Real Madrid vs Benfica
-
Atalanta vs Borussia Dortmund
-
Newcastle United vs Qarabağ
-
Atlético de Madrid vs Club Brugge
-
Inter de Milán vs Bodø/Glimt
-
Bayer Leverkusen vs Olympiacos
Fechas de los playoffs:
-
Partidos de ida: 17/18 de febrero de 2026
-
Partidos de vuelta: 24/25 de febrero de 2026
Fechas y rivales en octavos de final de la Champions League 2025/26 tras el sorteo de playoffs
Una vez finalizados los playoffs, los triunfadores entrarán al cuadro principal de octavos de final, donde enfrentarán a clubes que avanzaron directamente desde la fase de liga según el formato establecido por la UEFA. Estos enfrentamientos están pautados para jugarse en dos semanas de marzo: 10 y 11 de marzo para los partidos de ida, y 17 y 18 de marzo para los de vuelta.
Distribución de posibles rivales en octavos de final (sujeta a resultados de playoffs):
-
El ganador de PSG vs AS Monaco o Newcastle vs Qarabağ podría enfrentar a Barcelona o Chelsea.
-
El vencedor de Juventus vs Galatasaray o Atlético de Madrid vs Club Brugge podría medirse con Liverpool o Tottenham.
-
El triunfador de Real Madrid vs Benfica o Inter vs Bodø/Glimt se prevé frente a Sporting CP o Manchester City.
-
Quien avance entre Atalanta vs Borussia Dortmund o Bayer Leverkusen vs Olympiacos tendría como posible rival Arsenal o Bayern Múnich en octavos.