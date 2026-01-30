Deportes

UEFA Champions League 2026: estos son todos los partidos de playoffs previos a octavos de final

La UEFA realizó el sorteo en las primeras horas de la mañana y no solo se conocen los duelos sino también las fechas de estos emocionantes enfrentamientos del torneo europeo.

El sorteo de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 se realizó este 30 de enero de 2026, definiendo los cruces de la fase eliminatoria que precede a los octavos de final de la competición de clubes más prestigiosa de Europa. La fase de playoffs enfrenta a dieciséis equipos que no aseguraron su pase directo a octavos tras la fase de liga, obligándolos a disputar una eliminatoria de ida y vuelta con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda.

Estos son los partidos de los playoffs

  1. Paris Saint-Germain vs AS Monaco

  2. Juventus vs Galatasaray

  3. Real Madrid vs Benfica

  4. Atalanta vs Borussia Dortmund

  5. Newcastle United vs Qarabağ

  6. Atlético de Madrid vs Club Brugge

  7. Inter de Milán vs Bodø/Glimt

  8. Bayer Leverkusen vs Olympiacos

Fechas de los playoffs:

  • Partidos de ida: 17/18 de febrero de 2026

  • Partidos de vuelta: 24/25 de febrero de 2026

Fechas y rivales en octavos de final de la Champions League 2025/26 tras el sorteo de playoffs

Una vez finalizados los playoffs, los triunfadores entrarán al cuadro principal de octavos de final, donde enfrentarán a clubes que avanzaron directamente desde la fase de liga según el formato establecido por la UEFA. Estos enfrentamientos están pautados para jugarse en dos semanas de marzo: 10 y 11 de marzo para los partidos de ida, y 17 y 18 de marzo para los de vuelta.

Distribución de posibles rivales en octavos de final (sujeta a resultados de playoffs):

  • El ganador de PSG vs AS Monaco o Newcastle vs Qarabağ podría enfrentar a Barcelona o Chelsea.

  • El vencedor de Juventus vs Galatasaray o Atlético de Madrid vs Club Brugge podría medirse con Liverpool o Tottenham.

  • El triunfador de Real Madrid vs Benfica o Inter vs Bodø/Glimt se prevé frente a Sporting CP o Manchester City.

  • Quien avance entre Atalanta vs Borussia Dortmund o Bayer Leverkusen vs Olympiacos tendría como posible rival Arsenal o Bayern Múnich en octavos.


