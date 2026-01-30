UEFA Champions League 2026: estos son todos los partidos de playoffs previos a octavos de final

La UEFA realizó el sorteo en las primeras horas de la mañana y no solo se conocen los duelos sino también las fechas de estos emocionantes enfrentamientos del torneo europeo.

El sorteo de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26 se realizó este 30 de enero de 2026, definiendo los cruces de la fase eliminatoria que precede a los octavos de final de la competición de clubes más prestigiosa de Europa. La fase de playoffs enfrenta a dieciséis equipos que no aseguraron su pase directo a octavos tras la fase de liga, obligándolos a disputar una eliminatoria de ida y vuelta con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda.

Estos son los partidos de los playoffs

Paris Saint-Germain vs AS Monaco Juventus vs Galatasaray Real Madrid vs Benfica Atalanta vs Borussia Dortmund Newcastle United vs Qarabağ Atlético de Madrid vs Club Brugge Inter de Milán vs Bodø/Glimt Bayer Leverkusen vs Olympiacos

Fechas de los playoffs:

Partidos de ida: 17/18 de febrero de 2026

Partidos de vuelta: 24/25 de febrero de 2026

Fechas y rivales en octavos de final de la Champions League 2025/26 tras el sorteo de playoffs

Una vez finalizados los playoffs, los triunfadores entrarán al cuadro principal de octavos de final, donde enfrentarán a clubes que avanzaron directamente desde la fase de liga según el formato establecido por la UEFA. Estos enfrentamientos están pautados para jugarse en dos semanas de marzo: 10 y 11 de marzo para los partidos de ida, y 17 y 18 de marzo para los de vuelta.

Distribución de posibles rivales en octavos de final (sujeta a resultados de playoffs):