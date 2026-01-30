La pelota vuelve a rodar: programación completa de la fecha 1 de la Liga 1 2026

El fútbol profesional peruano vuelve a escena con el arranque oficial de la Liga 1 2026, cuya primera jornada del Torneo Apertura se disputará entre este viernes y el lunes. Tras una pretemporada marcada por debates y ajustes organizativos, los clubes saltan nuevamente al campo con la expectativa de iniciar el año sumando desde el primer partido. La fecha inaugural repartirá encuentros en distintas regiones del país y tendrá como protagonistas a los principales animadores del torneo.
Fecha 1 del Torneo Apertura 2026: días, partidos y escenarios clave
La jornada se abrirá el viernes 30 de enero y se extenderá hasta el lunes 2 de febrero, con duelos atractivos tanto en altura como en el llano. Alianza Lima visitará Huancayo, Universitario debutará en el Monumental y clásicos regionales como Melgar vs. Cienciano prometen captar la atención de los hinchas. La programación contempla partidos a lo largo de todo el fin de semana, facilitando el seguimiento completo de la fecha.
Programación completa de la fecha 1 – Liga 1 2026
Viernes 30 de enero
12:00 | Sport Huancayo vs. Alianza Lima | Estadio IPD Huancayo
15:15 | UTC vs. Atlético Grau | Estadio Héroes de San Ramón
Sábado 31 de enero
13:00 | Sport Boys vs. Los Chankas | Estadio Miguel Grau
15:15 | Juan Pablo II vs. FC Cajamarca | Complejo Deportivo Juan Pablo
18:30 | FBC Melgar vs. Cienciano | Estadio Monumental UNSA
Domingo 1 de febrero
13:00 | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal | Estadio Inca Garcilaso
15:15 | Alianza Atlético vs. Cusco FC | Estadio por confirmar
18:00 | Universitario vs. ADT | Estadio Monumental ‘U’ Marathon
Lunes 2 de febrero
15:00 | Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua | Estadio Juan Maldonado
