La pelota vuelve a rodar: programación completa de la fecha 1 de la Liga 1 2026

Clubes grandes y nuevos protagonistas inician el camino en el Apertura. Conoce los horarios de todos los partidos de la primera fecha de la Liga 1.

El fútbol profesional peruano vuelve a escena con el arranque oficial de la Liga 1 2026, cuya primera jornada del Torneo Apertura se disputará entre este viernes y el lunes. Tras una pretemporada marcada por debates y ajustes organizativos, los clubes saltan nuevamente al campo con la expectativa de iniciar el año sumando desde el primer partido. La fecha inaugural repartirá encuentros en distintas regiones del país y tendrá como protagonistas a los principales animadores del torneo.

Fecha 1 del Torneo Apertura 2026: días, partidos y escenarios clave

La jornada se abrirá el viernes 30 de enero y se extenderá hasta el lunes 2 de febrero, con duelos atractivos tanto en altura como en el llano. Alianza Lima visitará Huancayo, Universitario debutará en el Monumental y clásicos regionales como Melgar vs. Cienciano prometen captar la atención de los hinchas. La programación contempla partidos a lo largo de todo el fin de semana, facilitando el seguimiento completo de la fecha.

Programación completa de la fecha 1 – Liga 1 2026