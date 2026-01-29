L1 Max llegará a Movistar y mantendrá la Liga 1 en su programación

Los partidos de la Liga 1 se seguirán transmitiendo por Movistar durante la temporada 2026, pese a la salida de GOLPERU, tras confirmarse un acuerdo para que L1 Max —canal de 1190 Sports en conjunto con la FPF— forme parte de la parrilla de la teleoperadora desde la primera fecha del Torneo Apertura.

La información fue revelada por Diego Rebagliati en la primera edición de su programa de YouTube Fútbol Satélite, donde aseguró que el acuerdo está prácticamente cerrado y que permitirá a los hinchas seguir viendo el campeonato sin cambiar de operador.

Según explicó el comentarista, L1 Max ocupará la señal 14 o 714 HD, espacio que anteriormente pertenecía a GOLPERU, por donde se transmitían los partidos de Universitario y Sport Boys. Rebagliati indicó que el entendimiento está avanzado en un 99.5%, a la espera de un anuncio oficial.

SE EVALÚAN PARTIDOS POR SEÑAL ABIERTA

Rebagliati también señaló que existe la posibilidad de que algunos encuentros de la Liga 1 2026 se transmitan por señal abierta, opción que viene siendo evaluada tras el buen resultado de audiencia que tuvo TV Perú (canal 7) con la transmisión de la Noche Crema.