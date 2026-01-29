André Carrillo: “Claudio Pizarro debió estar en Rusia 2018”

El futbolista aseguró que el exdelantero era un líder respetado y con jerarquía suficiente para integrar la lista mundialista.

André Carrillo se refirió a uno de los debates más recurrentes en la historia reciente de la selección peruana: la ausencia de Claudio Pizarro en el Mundial Rusia 2018. En una entrevista con el medio digital Pase Filtrado, el actual futbolista de la Bicolor sostuvo que el histórico delantero “debió estar convocado al Mundial Rusia 2018”, destacando que fue “un líder positivo, un crack y debió estar, 100%”, aludiendo a su trayectoria y peso internacional.

Carrillo y el respeto a las decisiones técnicas en la selección

El atacante también contextualizó el momento que atravesaba dentro del plantel nacional direccionado por Ricardo Gareca y remarcó que las determinaciones finales recaían exclusivamente en el comando técnico. “El jugador no puede interferir en las decisiones del DT”, afirmó, recordando que por entonces tenía “24-25 años” y que no le correspondía opinar sobre convocatorias, ya que “era un tema de los más grandes”.

Carrillo precisó que, una vez definida la nómina final, no existía margen para cuestionamientos internos. “Hasta que dan la lista tú no sabes quiénes van”, explicó, añadiendo que luego de su publicación “nadie va a reclamar nada”, pues entiende que a los entrenadores “no creo que les guste que se involucren en su trabajo”.

Finalmente, el futbolista resaltó el vínculo personal que mantiene con el exdelantero del Bayern Múnich y capitán histórico de la selección. “Mi relación con Claudio es muy buena”, señaló, revelando que mantiene contacto frecuente con él: “Hace poco le escribí para llamarlo, vacilarnos y ver cómo estaba”, subrayando que siempre procura mantenerse cercano a quienes compartieron vestuario: “A mí me gusta siempre llamar a la gente con la que he compartido”.