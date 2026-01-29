Playoffs de la Champions: así se armarán las llaves rumbo a los octavos

La UEFA Champions League avanza hacia su etapa decisiva tras el cierre de la Fase de Liga, instancia que permitió definir a los clubes clasificados directamente a los octavos de final y a aquellos que deberán disputar los Playoffs. Con el nuevo formato del torneo, la atención ahora se centra en el sorteo que ordenará los cruces entre los equipos ubicados entre los puestos 9 y 24 de la tabla general.

Este proceso contempla a 16 clubes que buscarán los últimos boletos a los octavos mediante una serie de eliminación directa. Para el sorteo, los ocho mejores posicionados dentro de ese grupo actuarán como cabezas de serie, lo que les permitirá cerrar la llave como locales. El emparejamiento se establece en función de rangos previamente definidos por la UEFA, garantizando que los mejor ubicados enfrenten a rivales con menor puntaje en la Fase de Liga.

Sorteo de Playoffs de la Champions League: fecha, sede y formato

El sorteo de los Playoffs se realizará el viernes 30 de enero en Nyon, Suiza, sede administrativa de la UEFA. La ceremonia está programada para las 12:00 horas CET, lo que equivale a las 6:00 a. m. en Perú, y podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales del organismo europeo. En este evento quedarán definidos los cruces que marcarán el inicio de las series eliminatorias previas a los octavos de final.

Las eliminatorias se disputarán en partidos de ida y vuelta, con ventaja deportiva para los equipos cabeza de serie, que jugarán el segundo encuentro en condición de local. Los duelos de ida están fijados para el 17 y 18 de febrero, mientras que los partidos de vuelta se desarrollarán los 24 y 25 del mismo mes. Posteriormente, la Champions League continuará con el sorteo del cuadro final y las rondas decisivas hasta la gran final de mayo.

Cruces establecidos para el sorteo de Playoffs:

9.º y 10.º vs 23.º y 24.º

11.º y 12.º vs 21.º y 22.º

13.º y 14.º vs 19.º y 20.º

15.º y 16.º vs 17.º y 18.º

Equipos como cabezas de serie (9.º–16.º):

9. Real Madrid (Español)

10. Inter de Milán (Italiano)

11. Paris Saint-Germain (Francés)

12. Newcastle United (Inglés)

13. Juventus (Italiano)

14. Atlético de Madrid (Español)

15. Atalanta (Italiano)

16. Bayer Leverkusen (Alemán)

Equipos como no cabezas de serie (17.º–24.º):

17. Borussia Dortmund (Alemán)

18. Olympiacos (Griego)

19. Club Brugge (Belga)

20. Galatasaray (Turco)

21. AS Monaco (Francés)

22. Qarabag (Azerí)

23. Bodø/Glimt (Noruego)

24. Benfica (Portugués)