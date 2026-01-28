Esteban Pavez confirma su llegada a Alianza Lima

El mediocampista chileno reveló que una llamada de Pablo Guede fue clave para tomar la decisión, pese a su deseo inicial de retirarse en el club albo.

Esteban Pavez será nuevo jugador de Alianza Lima. El propio futbolista chileno confirmó que aceptó la propuesta del club blanquiazul luego de conversar con el técnico Pablo Guede, quien lo contactó semanas atrás. Aunque su intención era continuar en Colo Colo, el volante reconoció que el contexto deportivo lo llevó a tomar una decisión que no fue sencilla.

En diálogo con la prensa, Pavez explicó que sentía que su protagonismo en el “Cacique” había disminuido, incluso siendo capitán del equipo. “Yo me quería quedar, pero el fútbol es de momentos. Hace rato que Pablo me venía hablando y también otros clubes. Hace una semana tomé la decisión porque veía difícil poder jugar”, señaló el experimentado mediocampista.

El jugador también manifestó su incomodidad por no ser considerado con regularidad. “Es raro ser capitán del equipo más grande de Chile y estar en la banca o no ser tenido en cuenta. Eso fue influyendo mucho en lo que decidí”, agregó, dejando en claro que la falta de continuidad fue determinante para aceptar el reto en el fútbol peruano.

SOBRE SU SALIDA DE COLO COLO

Finalmente, Pavez confesó que la salida de Colo Colo le genera sentimientos encontrados. “Ha sido un día complicado. Mi idea siempre fue retirarme acá, pero a veces las cosas no salen como uno quiere. El fútbol es de momentos”, concluyó. Ahora, el volante se alista para iniciar una nueva etapa en Alianza Lima, donde será dirigido nuevamente por Pablo Guede.