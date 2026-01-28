Mano Menezes dirigirá a la Selección Peruana: FPF cerró acuerdo para las Eliminatorias 2030

El técnico brasileño asumirá el mando de la Blanquirroja y será presentado oficialmente en los próximos días como nuevo entrenador nacional.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) llegó a un acuerdo con Mano Menezes, quien se convertirá en el nuevo director técnico de la Selección Peruana con miras a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Aunque aún falta el anuncio oficial, la contratación del estratega brasileño ya está confirmada y solo resta la presentación formal ante la opinión pública.

La información fue adelantada por el periodista Enrique de la Rosa y luego corroborada por Líbero, que pudo confirmar que el exentrenador de Gremio asumirá el reto de conducir a la Blanquirroja en el inicio de un nuevo proceso. Con esta decisión, la FPF busca darle estabilidad al banquillo nacional tras la salida de Jorge Fossati.

Desde la desvinculación del técnico uruguayo, la selección peruana fue dirigida únicamente por entrenadores interinos, como Óscar Ibáñez y Manuel Barreto, sin un proyecto deportivo a largo plazo. La llegada de Menezes marca el regreso de un técnico oficial con experiencia internacional y pasado en selecciones y clubes de alto nivel.

SU TRAYECTORIA

Mano Menezes cuenta con una extensa trayectoria, aunque su presente genera ciertas dudas debido a resultados irregulares en sus últimos equipos. Desde 2020, el brasileño registró más derrotas que victorias en varios de sus ciclos, pero su hoja de vida incluye pasos por clubes como Gremio, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Internacional y Fluminense, además de haber dirigido a la selección de Brasil, experiencia que la FPF considera clave para liderar el nuevo camino de Perú rumbo al 2030.