Champions League: equipos clasificados a octavos y Playoffs tras la última jornada

La Jornada 8 de la Champions League 2025-26 definió a los equipos clasificados directos a octavos y a los que disputarán Playoffs.

La UEFA Champions League 2025-26 cerró su Fase de Liga luego de una intensa Jornada 8, en la que se definieron los equipos clasificados directamente a octavos de final, los clubes que disputarán los Playoffs y los que quedaron eliminados del torneo continental.

En esta edición renovada de la Champions League, los ocho primeros lugares de la tabla general avanzaron de manera directa a los octavos de final, mientras que los clubes ubicados del puesto 9 al 24 deberán jugar una ronda de Playoffs para seguir en carrera. Los equipos que finalizaron fuera de esas posiciones quedaron eliminados.

La última jornada dejó resultados contundentes, como la goleada de Liverpool 6-0 a Qarabag, el triunfo de Barcelona 4-1 ante Copenhague y la sorpresiva victoria de Benfica 4-2 frente al Real Madrid. Estos marcadores terminaron de mover la tabla y sellaron las posiciones finales en la Fase de Liga.

OCTAVOS Y PLAYOFFS

Los clasificados directos a octavos de final fueron Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City, quienes aseguraron su pase sin necesidad de disputar una ronda adicional. En tanto, clubes históricos como Real Madrid, PSG, Inter, Juventus y Atlético de Madrid deberán afrontar los Playoffs.

La ronda de Playoffs enfrentará a los equipos ubicados del puesto 9 al 16 contra los del 17 al 24, con partidos de ida y vuelta. El sorteo se realizará el viernes 30 de enero, mientras que los encuentros se jugarán entre el 16 y 18 de febrero (ida) y el 23 y 25 de febrero (vuelta), dando paso luego a la fase eliminatoria tradicional del torneo.