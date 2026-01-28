Universitario: Anderson Santamaría sufrió desgarro y es duda para debut ante ADT

El defensor crema presenta una lesión en el aductor y se suma a otras bajas defensivas en la antesala del estreno en el Torneo Apertura 2026.

Universitario de Deportes no arrancará el Torneo Apertura 2026 con plantel completo. En la previa del debut ante ADT de Tarma, se confirmó que Anderson Santamaría sufrió un desgarro en el aductor, dolencia que pone en serio riesgo su participación en el encuentro programado para este domingo 1 de febrero en el estadio Monumental.

La información fue revelada en el programa de YouTube Doble Punta, donde se detalló que el zaguero huanuqueño se convierte en la tercera baja defensiva para el técnico Javier Rabanal. Santamaría se suma así a las ausencias de Williams Riveros, quien cumple suspensión y aún espera su nacionalización, y de Matías Di Benedetto, también a la espera de completar dicho trámite.

La lesión del seleccionado nacional se produjo durante uno de los entrenamientos recientes del cuadro crema. Si bien este miércoles no presentó dolor, el cuerpo técnico y médico ha optado por manejar el caso con cautela, por lo que Universitario aguardará hasta último momento para evaluar si el defensor puede ser considerado ante el elenco tarmeño.

¿QUIÉN LO PODRÍA REEMPLAZAR?

Santamaría afronta su segunda temporada con la ‘U’ y es una de las piezas importantes en la búsqueda del ansiado tetracampeonato nacional. En caso de no llegar al debut, el equipo merengue alistaría una alineación con Diego Romero en el arco; Aldo Corzo, Caín Fara y César Inga en defensa; mientras que el ataque estaría liderado por Edison Flores y Alex Valera, en un once que buscará empezar el 2026 con una victoria en casa.