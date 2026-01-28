River Plate techará el Monumental y ampliará su capacidad a 101 mil espectadores

El club argentino dio luz verde al ambicioso proyecto que posicionará a su recinto deportivo como uno de los más grandes del mundo.

River Plate confirmó un nuevo plan de modernización para el estadio Monumental, que incluirá el techado completo de sus tribunas y una ampliación de aforo hasta los 101 000 espectadores. El anuncio fue realizado por el presidente de la institución, Stefano Di Carlo, quien destacó la magnitud del proyecto y su impacto a nivel continental y mundial.

La remodelación será ejecutada por la empresa alemana SBP y se desarrollará a lo largo de tres años. El plan contempla la incorporación de aproximadamente 16 000 nuevas localidades, reforzando la condición del Monumental como el recinto futbolístico más grande de Sudamérica y uno de los más imponentes del mundo.

Con esta ampliación, el estadio ‘millonario’ superará en capacidad a escenarios históricos como Wembley, el Santiago Bernabéu y el Rose Bowl. Solo quedará por debajo del Camp Nou de Barcelona, cuya remodelación apunta a alcanzar los 104 000 asientos en el año 2027, según proyecciones oficiales del club catalán.

OBRAS INICIAN EN ABRIL

Las obras comenzarán en abril y River mantendrá la localía durante el proceso de construcción. El financiamiento se realizará mediante créditos internacionales a largo plazo, con una inversión cercana a los 100 millones de dólares. La dirigencia remarcó que el proyecto responde al crecimiento de sus más de 350 000 socios y acompaña el objetivo deportivo de volver a competir por títulos torneos internacionales.