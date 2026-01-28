André Huarcaya clasifica al Panamericano Senior en EEUU tras lograr título de campeón nacional de lucha

El destacado luchador nacional, André Huarcaya, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se consagró campeón nacional en la categoría mayores estilo libre y consiguió una plaza en el equipo nacional que nos representará en el Campeonato Panamericano Senior, que se desarrollará en Coralville, Estados Unidos, del 7 al 10 de mayo próximo.

Con solo 17 años, el exalumno del colegio CEDE del IPD, demostró un alto nivel competitivo al imponerse en una serie de combates de gran exigencia, venciendo en la final de la división 57 kg a Eduardo Palas, medallista de bronce de los Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025.

El arte de la lucha

Como deporte, la lucha es un tipo de combate deportivo en el que cada participante intenta derrotar a su rival con el uso de llaves, técnicas de derribo y proyección.

El objetivo consiste en ganar el combate haciendo caer al adversario al suelo y manteniendo sus dos hombros fijos sobre el tapiz o ganando a los puntos.

Cabe señalar que, con este importante logro, Huarcaya ratifica su proyección en la lucha y se enfoca en lograr sus principales metas deportivas: participar en los Juegos Panamericanos Lima 2027 y clasificar a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.