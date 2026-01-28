Marcos López se mide ante el Barcelona en el cierre de la Champions League

El lateral peruano y su equipo FC Copenhague visitan al elenco catalán en la última jornada de la fase de liga. Además, revisa la lista de los 18 partidos que se disputarán en simultáneo.

Este miércoles 28 de enero de 2026 se disputa la octava y última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, en la que el peruano Marcos López visitará al FC Barcelona con su equipo, el Copenhague, en un partido que puede definir posiciones rumbo a la siguiente etapa del certamen europeo. La fase de liga reúne a los 36 equipos en una sola tabla, en la que los primeros ocho avanzan directo a octavos de final y los siguientes 16 van a playoffs, mientras que el resto queda eliminado.

El encuentro en el Spotify Camp Nou tiene especial importancia para el conjunto danés y para el lateral peruano, que buscarán un resultado que los mantenga en la pelea por la clasificación. Barcelona, por su parte, necesita asegurar un lugar entre los mejores ocho para evitar la ronda de repechaje.

Todos los duelos de la jornada 8 de la Champions League

La última fecha del nuevo formato se juega este miércoles a la misma hora en todos los estadios, un diseño pensado para evitar ventajas competitivas y garantizar la simultaneidad de los resultados que definan las posiciones finales.

Partidos programados para hoy – Jornada 8 de la UEFA Champions League:

Ajax vs. Olympiacos

Arsenal vs. Kairat Almaty

AS Mónaco vs. Juventus

Athletic Club vs. Sporting CP

Atlético de Madrid vs. Bodø/Glimt

Bayer Leverkusen vs. Villarreal

Benfica vs. Real Madrid

Borussia Dortmund vs. Inter de Milán

Club Brugge vs. Olympique de Marseille

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur

FC Barcelona vs. FC Copenhague

Liverpool vs. Qarabağ

Manchester City vs. Galatasaray

Napoli vs. Chelsea

Paris Saint-Germain vs. Newcastle United

PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich

Union Saint-Gilloise vs. Atalanta

Pafos vs. Slavia Praga

(Horarios en hora local de Perú: 15:00)

Estas confrontaciones sellarán las posiciones en la tabla de la fase de liga y determinarán quiénes avanzan directo a octavos, quiénes disputan playoffs y quiénes quedan eliminados.