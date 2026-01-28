Marcos López se mide ante el Barcelona en el cierre de la Champions League

Este miércoles 28 de enero de 2026 se disputa la octava y última jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, en la que el peruano Marcos López visitará al FC Barcelona con su equipo, el Copenhague, en un partido que puede definir posiciones rumbo a la siguiente etapa del certamen europeo. La fase de liga reúne a los 36 equipos en una sola tabla, en la que los primeros ocho avanzan directo a octavos de final y los siguientes 16 van a playoffs, mientras que el resto queda eliminado.
El encuentro en el Spotify Camp Nou tiene especial importancia para el conjunto danés y para el lateral peruano, que buscarán un resultado que los mantenga en la pelea por la clasificación. Barcelona, por su parte, necesita asegurar un lugar entre los mejores ocho para evitar la ronda de repechaje.
Todos los duelos de la jornada 8 de la Champions League
La última fecha del nuevo formato se juega este miércoles a la misma hora en todos los estadios, un diseño pensado para evitar ventajas competitivas y garantizar la simultaneidad de los resultados que definan las posiciones finales.
Partidos programados para hoy – Jornada 8 de la UEFA Champions League:
-
Ajax vs. Olympiacos
-
Arsenal vs. Kairat Almaty
-
AS Mónaco vs. Juventus
-
Athletic Club vs. Sporting CP
-
Atlético de Madrid vs. Bodø/Glimt
-
Bayer Leverkusen vs. Villarreal
-
Benfica vs. Real Madrid
-
Borussia Dortmund vs. Inter de Milán
-
Club Brugge vs. Olympique de Marseille
-
Eintracht Frankfurt vs. Tottenham Hotspur
-
FC Barcelona vs. FC Copenhague
-
Liverpool vs. Qarabağ
-
Manchester City vs. Galatasaray
-
Napoli vs. Chelsea
-
Paris Saint-Germain vs. Newcastle United
-
PSV Eindhoven vs. Bayern Múnich
-
Union Saint-Gilloise vs. Atalanta
-
Pafos vs. Slavia Praga
(Horarios en hora local de Perú: 15:00)
Estas confrontaciones sellarán las posiciones en la tabla de la fase de liga y determinarán quiénes avanzan directo a octavos, quiénes disputan playoffs y quiénes quedan eliminados.