De Chile a La Victoria: Esteban Pavez está a un paso de convertirse en refuerzo de Alianza Lima

El volante chileno de 35 años estaría llegando a Lima en las próximas horas para cerrar su incorporación y ocupar el último cupo de extranjero permitido en la Liga 1 2026.

Alianza Lima tiene muy avanzado las negociaciones para concretar su último fichaje extranjero para la temporada 2026. Se trata de Esteban Pavez, mediocampista chileno y actual capitán de Colo Colo, quien arribaría a la ciudad de Lima en las próximas horas para firmar contrato y sumarse al plantel dirigido por el argentino Pablo Guede.

Las conversaciones entre la dirigencia íntima y el club chileno avanzaron de manera positiva en los últimos días, permitiendo destrabar la llegada del volante. Pavez no es un nombre desconocido para Guede, quien ya lo tuvo bajo sus órdenes en Colo Colo y en Tijuana de México, una relación que fue clave para acelerar el acuerdo.

Desde tienda blanquiazul consideraron prioritario reforzar el mediocampo tras los partidos de preparación y ante el remezón institucional que significó la separación de Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano. Con el inicio del Apertura cada vez más cerca, el comando técnico busca estabilidad y jerarquía en una zona clave del campo.

SÉPTIMO EXTRANJERO

El futbolista de 35 años cuenta con una extensa trayectoria y un palmarés destacado, con nueve títulos obtenidos con Colo Colo y una etapa en Emiratos Árabes Unidos. De concretarse su incorporación, Pavez se convertirá en el séptimo extranjero de Alianza Lima, cerrando así el mercado internacional del club para la temporada 2026.