Alianza Lima envió carta de preaviso de despido a Miguel Trauco: ¿Qué pasará con Zambrano y Peña?

La noticia fue confirmada por Johnny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú, quien aseguró que Zambrano y Peña podrían seguir el mismo camino.

Alianza Lima dio un nuevo paso en el proceso interno contra Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña, futbolistas separados indefinidamente tras ser denunciados por presunto abuso sexual por una joven argentina. Según confirmó Johnny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), el club blanquiazul ya envió una carta de preaviso de despido a Miguel Trauco.

Baldovino explicó que los jugadores tenían plazo hasta este miércoles para presentar sus descargos; sin embargo, a uno de ellos se le amplió el pliego de imputaciones, lo que derivó en el envío de la carta de preaviso. “Normalmente, cuando se direcciona de esta manera, termina en despido”, señaló el representante de SAFAP en declaraciones al programa Con Calle y Cancha de GV Play.

Respecto a Carlos Zambrano y Sergio Peña, Baldovino indicó que ambos también podrían recibir la misma notificación en las próximas horas. “Que yo tenga conocimiento, sí. Imagino que a los demás también les estará llegando el día de hoy”, precisó, dejando entrever que Alianza Lima evalúa aplicar una medida similar para los otros dos implicados.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Cabe recordar que Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña negaron las acusaciones en su contra mediante comunicados oficiales, asegurando su inocencia frente a la denuncia presentada. No obstante, la directiva de Alianza Lima decidió separarlos de manera indefinida mientras se esclarecen los hechos, en un caso que sigue generando repercusiones tanto en lo deportivo como en la imagen institucional del club.