Marco Huamán regresa a Alianza Lima tras separación de Miguel Trauco

El club blanquiazul decidió recuperar al lateral de 23 años, pese a que había sido presentado como refuerzo de Cienciano.

Alianza Lima tomó una decisión de emergencia en medio de un escenario complejo, luego de la separación indefinida de Miguel Trauco, Carlos Zambrano y Sergio Peña, denunciados por una joven argentina por presunto abuso sexual. El impacto del caso no solo afectó la imagen institucional del club, sino que también generó un problema inmediato en lo deportivo, obligando a la directiva a actuar con rapidez.

Ante la ausencia de Miguel Trauco, el comando técnico encabezado por Pablo Guede solicitó el regreso de Marco Huamán, futbolista que se encontraba a préstamo en Cienciano del Cusco y que incluso había sido presentado oficialmente en la reciente ‘Tarde del Rojo Imperial’. Alianza Lima forzó su retorno anticipado, lo que implicará una compensación económica para recuperar al jugador.

Huamán, de 23 años, se desempeña principalmente como lateral derecho, aunque también puede actuar por el sector izquierdo, una característica que le otorga mayor versatilidad al plantel. En ese carril, Cristian Carbajal venía asumiendo la titularidad tras la salida de Trauco, por lo que el regreso del joven futbolista amplía las opciones defensivas del técnico argentino.

TRAUCO SUSPENDIDO

De esta manera, Pablo Guede suma una pieza clave pensando en una temporada exigente, en la que Alianza Lima afrontará la Liga 1 como principal objetivo y también disputará la Copa Libertadores desde la Fase 1, con la meta de alcanzar la fase de grupos. El retorno de Huamán se da en un contexto de urgencia, pero también como una apuesta por fortalecer el plantel ante un calendario cargado y circunstancias adversas.