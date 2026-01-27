¡Atención Universitario! Colo Colo interesado en fichar a Miguel Vargas

Colo Colo tiene en la mira al arquero crema debido a su doble nacionalidad y no ocupar cupo de extranjero en el campeonato chileno.

Universitario de Deportes continúa con la puesta a punto de cara a su debut en la Liga1 Te Apuesto 2026 frente a ADT, con sensaciones positivas tras la pretemporada. El equipo dirigido por Javier Rabanal viene de una sólida presentación en la Noche Crema ante Universidad de Chile, aunque todavía no tiene definido por completo el once que saltará al campo en el inicio del torneo.

Uno de los puestos que mantiene abierta la competencia es el arco. Diego Romero y Miguel Vargas se han repartido los minutos en los encuentros de preparación, mostrando niveles similares que han impedido una decisión definitiva. Aunque Romero fue el elegido para iniciar en el duelo de presentación, el cuerpo técnico sigue analizando el rendimiento de ambos arqueros.

En medio de este escenario apareció el interés de Colo Colo por Miguel Vargas. El cuadro chileno considera al arquero de 29 años como una alternativa atractiva debido a su doble nacionalidad chilena y peruana, lo que le permitiría incorporarse sin ocupar cupo de extranjero. Desde el país sureño trascendió que la primera intención habría sido un préstamo con opción de compra.

¿INTENTARÁN NEGOCIAR?

Sin embargo, la postura de Universitario es clara: Vargas forma parte del proyecto deportivo para la temporada. Si bien no se descarta que Colo Colo intente una negociación por la compra de su pase, su salida no resulta sencilla. El arquero ha respondido con buenas actuaciones en la pretemporada, incluyendo la atajada de un penal, lo que ha reforzado su consideración dentro del plantel crema.