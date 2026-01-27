Cristiano Ronaldo podría llegar a Lima con Al Nassr para jugar amistoso

La posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en el Perú comienza a ganar terreno. Al Nassr, club de la liga saudí donde milita el astro portugués, mantiene conversaciones preliminares para disputar un partido de exhibición en Lima en 2026, según confirmó André Prada, productor de Sound Music Entertainment, empresa responsable de la reciente visita de Inter Miami y Lionel Messi al país.

En diálogo con L1 MAX, Prada explicó que su productora trabaja en un plan para traer equipos de élite del fútbol mundial y que, en ese marco, ya se iniciaron contactos con Al Nassr. El objetivo —señaló— es posicionar al Perú como una sede atractiva para eventos deportivos de alto impacto, replicando experiencias exitosas como la ‘Noche Blanquiazul’ de Alianza Lima.

Cabe destacar que Cristiano Ronaldo nunca ha jugado un partido en el Perú, por lo que su eventual presencia marcaría un hito para los hinchas. “Llevamos un tiempo conversando con la gente de Al Nassr; es complicado y depende del club, pero ya iniciamos negociaciones y es muy probable”, afirmó André Prada.

El productor precisó que el proyecto contempla a varios clubes y que las fechas dependen del calendario competitivo de cada institución. En esa línea, reveló que también existen coordinaciones con el FC Barcelona, iniciadas desde el año pasado, para analizar la viabilidad de un amistoso en territorio nacional. “Estamos viendo el tema de las fechas, depende de los campeonatos que tenga el club”, indicó.

¿AL NASSR EN LA DESPEDIDA DE GUERRERO?

Finalmente, André Prada adelantó que el rival más probable de Al Nassr sería la selección peruana, en un partido de exhibición que también serviría como despedida de Paolo Guerrero, quien ha señalado que el 2026 sería el último año de su carrera profesional. No obstante, el productor aclaró que, si no se concreta un duelo ante la ‘blanquirroja’, la alternativa sería Alianza Lima, club donde actualmente milita el histórico goleador.