Joya española deja Barcelona y ficha por el PSG hasta 2030

Dro Fernández, mediocampista ofensivo de 18 años, decidió continuar su carrera en Francia en busca de mayor protagonismo y minutos en la élite europea.

El Paris Saint-Germain anunció oficialmente el fichaje del joven español Dro Fernández, una de las promesas formadas en la cantera del FC Barcelona, quien firmó contrato con el club francés hasta el año 2030. Con esta incorporación, el PSG inaugura su mercado de fichajes de invierno, a pocos días de que cierre el periodo de transferencias.

Fernández, de 18 años, tenía vínculo con el cuadro azulgrana hasta 2027 y ya había logrado debutar con el primer equipo, sumando cinco partidos oficiales entre LaLiga y la Champions League, además de actuaciones con el filial. Pese a su proyección, el futbolista optó por salir del club catalán en busca de mayores oportunidades para consolidarse en el fútbol profesional.

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, el PSG pagó una cifra superior a la cláusula de rescisión del jugador, fijada en seis millones de euros. La operación generó malestar en la directiva del Barcelona, cuyo presidente Joan Laporta calificó la salida como “desagradable”, al señalar que existía un acuerdo previo para renovar el contrato del futbolista.

FELIZ EN SU NUEVO CLUB

Ya en París, Dro Fernández fue presentado como nuevo jugador del club y lucirá la camiseta número 27. “Estoy muy contento y orgulloso de fichar por el Paris Saint-Germain. Es un club enorme, con mucha historia, y tengo muchas ganas de darlo todo por esta camiseta”, declaró el joven atacante, ilusionado con iniciar una nueva etapa en su carrera lejos del Camp Nou.