Selección peruana femenina inicia microciclo con 22 convocadas rumbo a competencias internacionales

La convocatoria busca evaluar a nuevas futbolistas en la categoría mayor como parte del proceso de renovación y fortalecimiento del plantel nacional.

La selección peruana femenina absoluta, dirigida por el técnico Antonio Spinelli, convocó este lunes a 22 futbolistas para desarrollar un microciclo de entrenamientos como parte de su preparación con miras a las próximas competencias internacionales.

INICIO DE TRABAJOS

Los trabajos se realizarán del miércoles 28 de enero al domingo 1 de febrero en el Complejo Deportivo de la Videna de San Luis. Esta primera etapa de preparación contará con la participación de 22 deportistas, de las cuales 20 provienen del torneo local y dos militan en el extranjero.

Según informó el comando técnico, esta convocatoria tiene como principal objetivo evaluar a nuevas futbolistas en la categoría mayor, en el marco del proceso de renovación y fortalecimiento del plantel nacional.

Una de las principales novedades de esta lista es la ausencia de jugadoras de Alianza Lima, actual bicampeón del fútbol femenino peruano, decisión que ha llamado la atención en el ámbito deportivo. Con este microciclo, la selección femenina busca afinar detalles físicos y tácticos, además de ampliar el universo de jugadoras disponibles, de cara a los próximos retos internacionales.