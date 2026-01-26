Yoshimar Yotún sobre llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima: “Todos tienen sus propias decisiones”

El capitán de Sporting Cristal se refirió por primera vez a la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima.

En conferencia de prensa, Yoshimar Yotún rompió su silencio y se pronunció por primera vez sobre la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima, luego de que el lateral derecho fuera relacionado con Sporting Cristal como uno de los posibles refuerzos estrella para la Liga 1 y la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Durante las últimas semanas, el nombre de Advíncula sonó con fuerza en tienda celeste tras su salida de Boca Juniors. Sin embargo, el futbolista optó por fichar por el elenco íntimo y ya incluso debutó en partidos amistosos internacionales con la camiseta blanquiazul, generando diversas reacciones entre los hinchas.

El último domingo, en el marco de la Tarde Celeste, Yoshimar Yotún estuvo presente en el evento y fue consultado sobre la decisión de su amigo y compañero en la selección peruana. El volante dejó en claro que mantiene una relación cercana con el lateral y que respeta plenamente su elección profesional.

“NO VA A DEJAR DE QUERER AL CLUB”

“Todos los días hablo con él. Obviamente, todos tienen sus propias decisiones y él no va a dejar de querer al club porque se fue a otro”, expresó el mediocampista zurdo, resaltando el vínculo que Advíncula mantiene con Sporting Cristal pese a su llegada a uno de los máximos rivales del fútbol peruano.