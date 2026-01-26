Tras más de 20 años: tenis de mesa peruano clasifica al Campeonato Mundial por Equipos Londres 2026

Con este resultado, la disciplina nacional vuelve al torneo más importante del planeta luego de más de dos décadas de ausencia.

El tenis de mesa peruano logró una histórica clasificación al Campeonato Mundial por Equipos Londres 2026, certamen que se disputará del 28 de abril al 10 de mayo en Inglaterra, en el marco del centenario de la Federación Internacional de Tenis de Mesa (ITTF). Con este resultado, la disciplina nacional vuelve al torneo más importante del planeta luego de más de dos décadas de ausencia.

La delegación peruana estará conformada por Carlos ‘Nano’ Fernández, integrante del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del Instituto Peruano del Deporte (IPD), además de Felipe Duffoó y Rodrigo Hidalgo, quienes ya iniciaron su preparación con miras a este exigente campeonato.

Magali Montes, presidenta de la Federación Deportiva Peruana de Tenis de Mesa (FDPTM), explicó que la clasificación se consiguió gracias al puntaje acumulado en diversas competencias internacionales. Destacó el desempeño del equipo masculino en los Juegos Bolivarianos 2025, donde obtuvieron dos medallas de oro, una de plata y una de bronce, así como sus buenos resultados en los torneos Sudamericano y Panamericano.

PREPARACIÓN EN ESPAÑA

La dirigente resaltó que este logro es producto del trabajo articulado entre el IPD y la FDPTM, y representa una valiosa oportunidad para el joven plantel nacional, que afrontará una experiencia de alto nivel competitivo. Actualmente, Carlos ‘Nano’ Fernández continúa su preparación en España, mientras que Felipe Duffoó y Rodrigo Hidalgo participan en el Training Camp que se desarrolla en el Polideportivo 2 de la Videna IPD, como parte del plan de trabajo rumbo al Mundial.