Brasil se postula como sede del Mundial de Clubes 2029

El presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol confirmó que el país trabajará para albergar el torneo, aunque reconoció que el proceso requiere negociaciones.

Brasil confirmó su intención de postular como país anfitrión del Mundial de Clubes 2029. Así lo anunció el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud, quien aseguró que el país sudamericano cuenta con las condiciones necesarias para organizar el certamen internacional impulsado por la FIFA.

“Brasil está apto para recibir ese evento grandioso”, afirmó Xaud ante la prensa, durante una actividad en Brasilia en la que estuvo acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Si bien precisó que aún no se ha lanzado una campaña oficial, indicó que ya existen diálogos para avanzar con la candidatura.

El titular de la CBF reconoció que albergar el Mundial de Clubes implica un proceso complejo. “Requiere muchas conversaciones y muchos ajustes”, señaló, en referencia a los aspectos logísticos, organizativos y de infraestructura que demanda un torneo de esta magnitud, cuya primera edición se disputó en Estados Unidos y fue ganada por el Chelsea.

PRIMERA REUNIÓN

Xaud e Infantino fueron recibidos por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El encuentro tuvo como eje principal el Mundial Femenino de 2027, que se realizará en Brasil y marcará un hito al ser el primero en disputarse en Sudamérica, aunque también sirvió para proyectar futuros eventos internacionales como el Mundial de Clubes.