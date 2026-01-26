Acusan a exDT de España de usar ChatGPT para armar su equipo

El exseleccionador de España Robert Moreno quedó envuelto en una fuerte polémica tras ser acusado de utilizar ChatGPT para tomar decisiones deportivas durante su paso por el FC Sochi, club de la Premier League de Rusia, del que fue despedido en septiembre del año pasado.

La denuncia fue realizada por Andrei Orlov, exdirector general del club ruso, quien aseguró que la inteligencia artificial se convirtió en una herramienta clave en el trabajo diario del entrenador. “Para Moreno, ChatGPT llegó a ser una de las principales herramientas”, afirmó en una entrevista.

Según Orlov, el uso de ChatGPT iba más allá de lo administrativo. La plataforma habría sido utilizada para planificar entrenamientos, organizar viajes, definir aspectos tácticos e incluso sugerir fichajes, lo que provocó preocupación dentro del cuerpo técnico por una posible dependencia excesiva de la tecnología.

El exdirectivo también reveló que se cargaron datos de scouting en la herramienta para analizar delanteros disponibles en el mercado, lo que llevó a posicionar a Artur Shushenachev como la principal opción de fichaje por encima de otros jugadores evaluados.

TÉCNICO NIEGA LAS ACUSACIONES

Tras hacerse públicas estas declaraciones, Robert Moreno negó tajantemente las acusaciones. En declaraciones al diario La Razón, el técnico español aseguró: “Nunca he utilizado ChatGPT ni ninguna inteligencia artificial para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores”.