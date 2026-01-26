Fluminense blinda a Kevin Serna: le renovó contrato hasta 2028

Tras el interés de Boca Juniors, el club brasileño decidió asegurar la continuidad del atacante colombiano, una de sus principales figuras.

Fluminense llegó a un acuerdo para extender el contrato de Kevin Serna hasta finales del año 2028, asegurando la permanencia del delantero colombiano por una temporada más de lo previsto. La decisión se produjo luego de la propuesta presentada por Boca Juniors, que despertó el interés del mercado internacional por el futbolista.

Según informó el medio brasileño Globoesporte, Serna tenía vínculo vigente hasta 2027, pero la directiva del Fluminense optó por ampliar el contrato ante su creciente protagonismo en el equipo. La renovación ya fue oficializada y publicada en el boletín de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Kevin Serna llegó a Fluminense a mediados de 2024 procedente de Alianza Lima. En sus primeros meses disputó 21 partidos y anotó tres goles, mientras que durante la temporada 2025 logró consolidarse como una pieza clave, registrando 13 goles y nueve asistencias entre titularidades y apariciones desde el banco.

GOLEADOR DE SU EQUIPO

En el inicio del 2026, el atacante colombiano atraviesa un gran momento futbolístico. En solo dos partidos ya suma tres goles, cifras que lo colocan como el máximo anotador del Fluminense y del Campeonato Carioca, ratificando así la apuesta del club por asegurar su continuidad al menos por dos temporadas más.