¡Hará dupla con Ugarriza! Fernando Pacheco fichó por Kiryat Shmona de Israel

El extremo peruano deja la Liga1 Te Apuesto y afrontará un nuevo reto internacional en el mismo equipo de Adrián Ugarriza.

Fernando Pacheco fue anunciado oficialmente como nuevo fichaje del Hapoel Ironi Kiryat Shmona, club de la primera división del fútbol israelí. El atacante peruano, quien en la última temporada defendió la camiseta de Sporting Cristal, continuará su carrera en el extranjero tras su anterior experiencia en el FC Emmen de los Países Bajos.

La institución israelí confirmó la contratación del futbolista mediante sus canales oficiales, detallando que el jugador ya pasó los exámenes médicos y firmó contrato hasta el final de la temporada, con opción de ampliar su vínculo. El club destacó la rápida adaptación del peruano y su disposición para sumarse de inmediato a los trabajos del plantel.

Desde el Kiryat Shmona señalaron que el objetivo es contar con Fernando Pacheco en el corto plazo, por lo que no se descarta que sea considerado para el próximo compromiso liguero ante el Maccabi Tel Aviv. Su llegada apunta a reforzar el ataque del equipo de la ciudad de Kiryat Shemona en una etapa clave del campeonato.

DUPLA PERUANA EN ISRAEL

El Hapoel Ironi Kiryat Shmona atraviesa una campaña complicada y actualmente se ubica en el decimoprimer lugar con 19 puntos, luchando por salir de la zona baja de la tabla. En este nuevo desafío, Fernando Pacheco compartirá vestuario con otro compatriota Adrián Ugarriza y buscará consolidarse nuevamente fuera del fútbol peruano.