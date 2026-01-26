Pedro Aquino será separado de Alianza Lima tras episodio de indisciplina en pretemporada

El mediocampista reconoció haber estado presente en el lugar de los hechos ocurridos en Montevideo junto a Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco, aunque no figura en la denuncia penal.

Alianza Lima continúa tomando decisiones firmes tras el episodio de indisciplina ocurrido durante su reciente pretemporada en Montevideo. A los casos ya conocidos de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, ahora se suma el del mediocampista Pedro Aquino, quien será apartado del plantel principal pese a no figurar en la denuncia por presunto abuso sexual que investiga la justicia.

Según información difundida por el periodista Kevin Pacheco en el programa Fútbol Satélite, el club sostuvo conversaciones internas con el jugador de 30 años, quien admitió haber estado presente en la habitación donde se produjo el incidente. No obstante, Aquino aseguró no haber participado en el consumo de alcohol ni en los hechos que motivaron la denuncia, versión que fue considerada por la dirigencia blanquiazul al momento de evaluar su situación.

Alianza Lima amplía medidas disciplinarias tras incidente en Uruguay

Pese a no estar comprendido en la acusación legal, la institución optó por aplicar una separación indefinida como parte de su política interna de disciplina. La postura del club responde a la necesidad de preservar su imagen institucional y mantener estándares de conducta claros dentro del grupo profesional, más allá de las responsabilidades penales que determinen las autoridades competentes.

Asimismo, Kevin Pacheco advirtió que podría existir un quinto futbolista involucrado en el episodio, hipótesis que aún es materia de verificación. Alianza Lima, por su parte, continúa recabando información para esclarecer completamente lo sucedido y definir si se adoptarán nuevas medidas conforme avance la investigación interna.