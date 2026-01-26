Los clubes peruanos cierran su etapa de preparación antes del inicio de la Liga 1

En la recta final de la pretemporada de cara al inicio de la Liga 1 2026, diversos equipos del balompié peruano disputaron sus eventos de presentación y encuentros amistosos. Estas pruebas se convirtieron en la principal oportunidad para que los planteles muestren a sus nuevas incorporaciones y concreten ajustes tácticos antes del arranque oficial del torneo nacional.

Universitario de Deportes ofreció una actuación destacada en la Noche Crema, donde superó con autoridad por 3-0 a Universidad de Chile en su presentación ante la afición. Con un juego fluido y solidez en todas sus líneas, el cuadro crema dejó una buena impresión en el Estadio Monumental, en un partido que fue seguido con gran expectativa por su hinchada.

Presentaciones y amistosos claves en el previo al torneo

Alianza Lima confirmó su buen momento al imponerse también por 3-0 frente a Inter Miami en la Noche Blanquiazul. El conjunto íntimo dominó el desarrollo del encuentro en Matute y sentó una primera declaración de intenciones con miras a la temporada. Por su parte, Sporting Cristal celebró su “Tarde Celeste” con una victoria 3-1 ante Universidad Católica de Ecuador en el Alberto Gallardo, destacando el aporte ofensivo de Irven Ávila, Gabriel Santana y Felipe Vizeu.

Más allá de estos compromisos centrales, otros clubes aprovecharon la oportunidad de juego para ir ganando minutos. En la Tarde de Tarma, ADT cedió 2-3 ante Libertad FC de Ecuador; UTC igualó 1-1 con Comerciantes Unidos; Los Chankas golearon 5-0 a la selección regional de Apurímac; Cienciano empató 1-1 ante Bolívar de Bolivia; Melgar superó 2-1 a Macará en su presentación; y Sport Boys cayó 2-3 frente a Everton de Viña del Mar en el Trofeo Lizárraga.

Estos resultados ilustran la diversidad de desafíos que afrontaron los equipos peruanos en la etapa previa al campeonato, enfrentando tanto rivales nacionales como extranjeros y ofreciendo distintas alternativas de competencia para sus cuerpos técnicos.

Con la programación de la Liga 1 2026 cada vez más cercana, los clubes trabajan en consolidar ritmo y cohesión, con la expectativa de trasladar las buenas impresiones de la pretemporada al torneo oficial, donde comenzarán a disputar puntos en busca de objetivos tanto regionales como nacionales.