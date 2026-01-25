Christian Cueva rompe su silencio en TeleDeportes: “No estoy para dar explicaciones a nadie”

En Chongoyape, en el Complejo Deportivo Juan Pablo II, los hinchas locales se hicieron presente para la Tarde Amarilla 2026 y dar inicio a la segunda temporada de su historia en la Primera División.

El conjunto norteño llevó adelante la Tarde Amarilla, la jornada de presentación oficial de la plantilla, donde el más esperado fue el delantero Christian Cueva.

Y el polémico volante rompió su silencio y habló en exclusiva para TeleDeportes.

"No estoy para dar explicaciones a nadie de mi vida, cómo fue, cómo la hice, cómo se dieron las cosas (...) con esto no quiero que piensen también que soy cantante, yo soy aguja maruja", respondió haciendo alusión a que 'apretado' financieramente, respondió sobre las constantes críticas que recibe.

La polémica con Tapia

En otro momento, el futbolista se pronunció sobre la polémica con Renato Tapia, quien habría cuestionado su trabajo en su nuevo equipo luego de que Cueva niegue que haya existido hipocresía en la selección peruana.

"Siento que, si hay algo que uno siente, en el momento uno se lo debe decir. (sobre la selección peruana y la FPF). Pienso que sí, lo dijo a destiempo. Creo que tuvo mucho tiempo para decirlo", afirmó el jugador de Juan Pablo II.