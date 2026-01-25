Sporting Cristal venció 3-1 a Universidad Católica de Ecuador en la Tarde Celeste

El cuadro rimense se impuso con autoridad en su presentación oficial de la temporada ante su hinchada, con goles de Irven Ávila, Gabriel Santana y Felipe Vizeu.

Sporting Cristal celebró una noche redonda en el estadio Alberto Gallardo tras vencer por 3-1 a Universidad Católica de Ecuador, en el partido correspondiente a la Tarde Celeste 2026. El conjunto celeste mostró solidez, buen ritmo futbolístico y efectividad en ataque, ilusionando a su hinchada de cara a los desafíos de la nueva temporada.

Desde el inicio, el equipo dirigido por el comando técnico rimense tomó el control del encuentro y se puso en ventaja gracias a Irven Ávila, quien aprovechó una buena acción colectiva para abrir el marcador. Luego, Gabriel Santana amplió la diferencia con una definición precisa, confirmando el dominio local ante un rival que intentó reaccionar, pero encontró pocas respuestas.

En el complemento, Universidad Católica logró descontar y por algunos minutos equilibró el trámite del partido. Sin embargo, Sporting Cristal recuperó rápidamente el control y selló la victoria con un gol de Felipe Vizeu, quien cerró la cuenta y desató la celebración en las tribunas del Gallardo.

ASÍ FORMÓ SPORTING CRISTAL

Para este compromiso, Sporting Cristal alineó con Diego Enríquez en el arco; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Cristiano da Silva y Rafael Lutiger en defensa; Ian Wisdom, Martín Távara, Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales en el mediocampo; dejando en ataque a Gabriel Santana e Irven Ávila. La presentación dejó buenas sensaciones y confirmó que el conjunto celeste llega con confianza al inicio de la temporada oficial.