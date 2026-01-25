¡Apareció el “Pulpo”! Gallese se luce con espectacular atajada en triunfo de Deportivo Cali

La prensa colombiana elogió la espectacular intervención del arquero nacional en la victoria 3-1 sobre Independiente Medellín, resultado que consolidó su buen inicio en la Liga BetPlay.

Pedro Gallese volvió a ser protagonista en el fútbol colombiano. El arquero peruano destacó con una espectacular atajada en la victoria de Deportivo Cali por 3-1 frente a Independiente Medellín, encuentro disputado en el estadio de Palmaseca y correspondiente a la segunda jornada de la Liga BetPlay.

Tras sumar minutos en partidos amistosos, el guardameta de 35 años continúa afianzándose en su nuevo club. La semana pasada debutó oficialmente en la derrota 1-0 ante Jaguares de Córdoba y, este último sábado, fue titular, aportando seguridad bajo los tres palos para el primer triunfo del cuadro azucarero en el torneo.

La acción más destacada del encuentro llegó a los 61 minutos, cuando Halam Loboa sacó un remate colocado que amenazaba el ángulo. Gallese reaccionó con reflejos felinos y, con una mano cambiada, desvió el balón al tiro de esquina, evitando el empate parcial y desatando los aplausos del público local.

ELOGIOS PARA “EL PULPO”

La prensa colombiana no escatimó elogios para el arquero peruano, calificando su intervención como “impresionante” y “una presentación impecable ante su afición”. Finalmente, Deportivo Cali se impuso con goles de Avilés Hurtado, Stiven Rodríguez y Johan Martínez, y ahora se prepara para visitar a Rionegro Águilas el jueves 29 de enero por la tercera fecha del Apertura.