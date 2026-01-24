Vóley playa: Perú clasifica a cuartos de final en el Circuito Sudamericano que se juega en Chile

¡Arriba Perú! La dupla peruana de vóley playa conformada por Claudia Gaona y Lisbeth Allcca derrotó por 2-0 a las chilenas Sofía Ohlsson-Viviana Urretaviscaya, y clasificó a los cuartos de final del Circuito Sudamericano que se desarrolla en la ciudad de Los Andes, Chile.

Nuestras compatriotas, que cuentan con el respaldo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se impusieron con parciales de 21-14 y 21-17 para conseguir su segunda victoria en el torneo. En el debut habían vencido a las también peruanas Adriana Castillo/Alexandra Mendoza, por 21-18 y 21-9.

En esta Primera Parada del Circuito Sudamericano también compiten las selecciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Paraguay, en un certamen que reúne a las mejores duplas del continente hasta el domingo 25 de enero.

Gaona y Allca llegan a este torneo con experiencia internacional tras su participación en el Campeonato Mundial de Vóley Playa, realizado en Australia en noviembre de 2025, y van en busca de sumar los primeros puntos del ranking 2026.

El Circuito Sudamericano de Vóley Playa 2026 cuenta con un total de seis etapas: tres se disputarán en Chile, mientras que Perú y Paraguay albergarán una fecha cada uno, consolidando el crecimiento de esta disciplina en la región.