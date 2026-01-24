Lionel Messi en Perú: así fue la llegada de la 'Pulga' para enfrentar a Alianza Lima

El plantel del Inter Miami, liderado por la estrella argentina Lionel Messi, ya se encuentra en suelo peruano para enfrentar a Alianza Lima en la 'Noche Blanquiazul' que se realizará hoy, sábado 24 de enero.

El conjunto, campeón de la Liga de Estados Unidos, arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cerca de la medianoche y fue escoltado bajo extrema seguridad hasta el hotel Intercontinental, en el distrito de Miraflores.

Quedó confirmado que el equipo viajó con sus principales figuras, entre ellas Luis Suárez, Rodrigo de Paul y el propio Messi, todos bajo las órdenes del director técnico Javier Mascherano. Los jugadores fueron trasladados en dos buses con lunas polarizadas e ingresaron al hotel por la puerta principal, impidiendo que los hinchas apostados en el lugar pudieran ver a sus ídolos.

Hinchas y sus muestras de cariño a Messi

A pesar de la hora, un grupo de aficionados esperó la llegada del equipo en los exteriores del aeropuerto con pancartas, muñecos y artesanías alusivas a Lionel Messi. Sin embargo, las medidas de seguridad implementadas limitaron el contacto directo con los futbolistas.

Alianza Lima vs. Inter de Miami

El partido ante Alianza Lima, que se disputará a las 17:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), marca el inicio de la gira sudamericana del Inter Miami. Posteriormente, el equipo enfrentará al Atlético Nacional de Colombia y al Barcelona de Ecuador. Además, se sumó un cuarto encuentro amistoso ante Independiente del Valle, que se jugará en Puerto Rico.