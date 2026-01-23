Velerista Caterina Romero estará presente en la 61° Semana Internacional del Yachting en Mar del Plata

La medallista de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Caterina Romero, inicia su calendario internacional de competencias con su participación en la 61° Semana Internacional del Yachting, certamen del deporte de la vela que se realizará en Mar del Plata, Argentina, del 28 de enero al 1 de febrero.

El evento contempla 15 categorías y garantiza la presencia de los mejores exponentes de la región. Nuestra compatriota, quien logró medalla de plata en los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025, competirá en la clase ILCA 6 frente a otras diez veleristas en busca de un puesto en el podio.

Entre sus rivales destacan las olímpicas Shay Kakon, de Israel; y Lucía Falasca, de Argentina, ambas con experiencia en los Juegos Olímpicos París 2024.

En la rama masculina, Perú también estará representado por Caleb Gauthier. El joven regatista llega a esta instancia luego de su participación en el Campeonato Mundial Juvenil de ILCA 6 celebrado en Los Ángeles, Estados Unidos.

La competencia en Mar del Plata determina un nivel de exigencia óptimo para la preparación de Romero con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2027, mientras que para Gauthier significa una oportunidad clave para emerger entre los grandes talentos de la vela peruana.