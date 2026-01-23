Franco Navarro: Está confirmado que entraron mujeres a la concentración de Alianza Lima en Uruguay

En entrevista con el programa Vamos al VAR de RPP, Franco Navarro, director deportivo del club Alianza Lima, se pronunció sobre la denuncia de presunto abuso sexual que involucra a los futbolistas Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco.

Señaló que tras conocerse la grave denuncia de agresión a una joven, que se habría cometido en un hotel de Uruguay donde concentraba el equipo, el área deportiva del club y el comando técnico decidieron separar de la plantilla a los involucrados.

ACTO DE INDISCIPLINA

“Nos reunimos y se tomó la decisión de separar indefinidamente a estos jugadores. La investigación (sobre denuncia de abuso) sigue su curso, pero ingresaron mujeres a la concentración, algo que lamentamos. Dijimos que este año no íbamos a permitir ningún acto de indisciplina”, remarcó.

Navarro Monteiro aseguró tener firmeza para decidir ante situaciones complejas como las actuales, pues quiere lo mejor para el club y para los jugadores, por ello considera que estos casos hay que erradicarlos. “Dijimos al iniciar el año que no íbamos a soportar ningún tipo de falta", manifestó.